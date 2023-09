Wegen Sanierungen der Alten Post in Neuss Blue in Green Konzerte vorläufig an anderen Spielstätten

Die Jazzreihe „Blue in Green“ ist seit Jahrzehnten im Kulturforum an der Neustraße etabliert: Da die Alte Post nun umfassend saniert wird, bleibt das Gebäude vorerst geschlossen und die Konzerte ziehen vorübergehend an eine neue Spielstätte. Und so finden die beiden letzten Konzerte der Saison im Kulturkeller an der Oberstraße und im Ratssaal am Markt in Neuss statt. Am Donnerstag, 19. Oktober, um 20 Uhr, tritt das Mareike Wiening Quartett im Kulturkeller auf. In den Kompositionen vereinen sich unterschiedliche Einflüsse zu einem Jazz, der keine stilistischen Grenzen kennt. Unterstützt wird Mareike Wiening (Drums) von Joachim Lenhardt am Saxophon, Philipp Brämswig an der Gitarre, Calvin Lennig am Bass.