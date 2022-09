Premiere in Neuss : Auf in die rheinische Provinz

Auf der Bühne im Theater am Schlachthof: (v.l.) Jens Spörckmann, Edwin Schulz und Harry Heib. Foto: Christoph Krey

Neuss Das Stück „Indien“ hatte am Wochenende in Neuss im Theater am Schlachthof Premiere. Manche Witze rutschten dabei allerdings etwas unter die Gürtellinie.