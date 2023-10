Im Neusser Zeughaus Deutsche Kammerakademie mit hinreißendem Programm

Dabei dürfte der Auftakt den Genuss relativiert haben. Denn die „Stille Musik für Streichorchester“ des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov versteht man besonders dann, wenn man seine Auffassung von Komposition verinnerlicht: „Der Komponist ist nichts weiter als ein Dämpfer auf dem Klavier. Er fasst etwas aus dem Wehen der Musik auf und verwandelt es in etwas Einzigartiges.“ Nach dem Überfall seiner Heimat durch Russland floh am 6. März 2022 Valentin Silvestrov mit nur einem Koffer, aber voller Manuskripte, nach Berlin. Dort feierte er am Tag des Neusser Konzertes Geburtstag, er wurde 86.