Zweiter Buchband Alltagsgegenstände antworten Neusser Autorin

Und nun ist also eine Rückmeldung da: Die Alltagsgegenstände – wenn auch nicht alle – haben auf die Briefe reagiert und ebenfalls einige Zeilen an ihre Absenderin verfasst. Auf die Idee, den ersten Band fortzuführen, ist Hillebrand durch einen Bekannten gekommen. Als sie ihm von ihrer Korrespondenz mit den Alltagsgegenständen erzählte, habe er gesagt, dass es erst interessant würde, wenn ihr die Dinge auch antworten würden. Das hat sich die Autorin zu Herzen genommen und ist in die Rolle ihrer Gegenstände geschlüpft. Keine leichte Aufgabe: „Wer weiß schon, was Kehrbleche denken, was sie fühlen, wie sie zu der Person stehen, die sie nutzt?“, fragt sie in ihrem Vorwort. Und was haben ein Küchentisch, ein Kalender oder eine Bettkante schon zu erzählen? Nun, so viel sei verraten, zumindest die Bettkante freut sich darüber, dass sie überhaupt mit einem Brief bedacht wurde: „Liebe Briefschreiberin, dass du mich besonders anschreibst, macht mich glücklich“, schreibt sie – und der Spiegel lässt sie wissen: „Gehe nicht so streng mit dir und mir um. Ich bilde, wie du zurecht feststellst, nur die Äußerlichkeiten ab. Dass dir da manchmal das Deine nicht so gefällt, kann ich leider nicht ändern. Retusche ist nicht meine Aufgabe.“