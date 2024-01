Angebot in Neuss Diese Kurse bietet die VHS im Januar an

Kreativität ist beim Kurs „Mittelalterliche Glassteinverzierung im 21. Jahrhundert erleben“ am Sonntag, 28. Januar, gefragt. Kim Ohm führt in die mittelalterliche Kunst des Glassteinverzierens ein, bevor sich die Teilnehmer selbst an den farbigen Glassteinen und goldenem Schlagmetall ausprobieren können. Der Kurs beginnt um 10 Uhr, es wird eine Kursgebühr von 50 Euro erhoben.