Aufführung in Neuss Über das lange Leiden in der Ukraine

Bis eine Stunde vor der Aufführung haben Autor Mark Zak und Filmer Dmytro Obiednikov noch am Video-Schnitt gearbeitet. Genau an dem Tag, an dem sich der russische Überfall auf die Ukraine zum zweiten Mal jährt, war das ausverkaufte Benefiz-Extra im Studio des Rheinischen Landestheaters der richtige Weg, sich diesem Thema zu nähern. Als ein szenisches Porträt war „Das ukrainische Tagebuch meiner Mutter“ von Mark Zak zu sehen. Seine Mutter war die Ärztin Irina (Esphir) Rogosa, und in ihrem Leben spiegelt sich das Leiden der Ukraine, zuerst im russischen Bürgerkrieg, dann im Weltkrieg und heute durch den Überfall der Russischen Armee.