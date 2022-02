Angebot in Neuss : Christiane Wünsche liest in der Stadtbibliothek

Neuss Die Stadtbibliothek startet mit neuen Veranstaltungen in den Februar. Kinder lernen Programmieren und die Kaarster Autorin Christiane Wünsche bringt ihren Roman mit zu einer Lesung.

Die Stadtbibliothek startet mit neuen Veranstaltungen in den Februar. Aufgrund der großen Nachfrage wiederholt sie am Mittwoch, 9. Februar, das Angebot „Ozobot im Eislabyrinth“. Mit dem kleinen Ozobot-Lernroboter können Grundschulkinder erste Erfahrungen im Programmieren sammeln. Die einstündige Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei und setzt keinen Bibliotheksausweis voraus. Eine Anmeldung über das elektronische Formular ist erforderlich.

Einen Tag später ist die Kaarster Autorin Christiane Wünsche zu Gast in der Reihe „Aktiv&Kreativ“. Um 18 Uhr wird sie aus ihrem Roman „Heldinnen werden wir dennoch sein“ in der Stadtbibliothek lesen. Es geht um den Wert der Freundschaft. Die Protagonistinnen des Romans, die fünf Freundinnen Susanne, Helma, Ellie, Ute, Marie, sind seit ihrer Jugend eng verbunden. Ein Freund von damals und dessen plötzlicher Tod bringt sie dazu, nachzudenken: Über ihr Leben, ihre Entscheidungen, über Loyalität und ihre Erinnerungen. Lange haben die Frauen nicht an Frankie und an den einen Abend gedacht, an dem er damals plötzlich verschwand. Doch jetzt ist es an der Zeit, sich der Vergangenheit zu stellen. Der Eintritt beträgt sechs Euro und ist für alle mit gültigem Bibliotheksausweis kostenfrei. Eine Anmeldung über das Formular auf der Website ist erforderlich.