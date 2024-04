Neues Programm in Roncalli’s Varieté bis 23. Juni 2024 Artisten entern das „Apollo-Traumschiff“ in Düsseldorf

Rhein-Kreis/Düsseldorf · Kreuzfahrtstimmung am Rhein: In Roncalli’s Apollo Varieté nehmen die Artisten ihr Publikum in der neuen Show mit auf eine Reise „Ab in den Süden“. Die Varieté-Bühne wird zum „Traumschiff“. Was die Besucher an Bord erwartet.

16.04.2024 , 19:32 Uhr

23 Bilder Apollo-Varieté nimmt dem „Traumschiff“ Kurs auf den Sommer 23 Bilder Foto: Frank Kirschstein

Traumschiff, das sind Bilder im Kopf: blauer Himmel, blaues mehr, ein weißes Schiff und Menschen in ebenso blütenweißen Uniformen... Die neue Show in Roncalli’s Apollo Varieté will diese Bilder, dieses Gefühl von den Weltmeeren an den Rhein holen: „Traumschiff – ab in den Süden“ heißt das neue Programm, das noch bis zum 23. Juni zu sehen ist. Den Kapitän auf dieser Reise gibt Luis Polo Martinez, Apollo-Stammgästen schon bekannt. Im vergangenen Jahr um diese Zeit war er dort bereits in der Show „Fiesta Mexicana“ zu sehen. Jetzt gibt er mal den charmanten Kapitän, mal den heißblütigen Südländer und umrahmt die Show mit einem kleinen Potpourri von Songs aus der Kategorie Urlaub, Sommer, Sand und Meer. Zwischendurch wird das Apollo-Traumschiff – die Kulisse kann sich durchaus sehen lassen, erstaunlich, was so alles auf die Varieté-Bühne passt – zum Spielort für eine internationale Artistentruppe. Das Duo Fabulous zum Beispiel zeigt „Ikarische Spiele“, eine Disziplin, bei der ein Artist seinen Partner nur mit den Füßen in die Höhe schleudert und in der Luft hält, wo dieser dann die irrwitzigsten Salti und Schrauben vollführt. Apropos Luft und Fliegen, dafür stehen auch das Trapez-Duo „High-Tension“, das jüngst auch beim Gastspiel von Roncalli in New York dabei war. Neben der Musik gibt es einen zweiten roten Faden, der durch die Show führt: Nikita Boutorine sorgt mit viel Comedy, Witz und Selbstironie, aber auch mit waghalsigen Stunts auf einer frei stehenden Leiter dafür, dass sich die „Passagiere“ im „Traumschiff“ gut unterhalten fühlen. Und schließlich gibt es auch die apollo-typischen Ah- und Oh-Momente, in dieser Show zum Beispiel beim Auftritt von Handstand-Akrobatin Viktoria Dziuba, die auf einem zwei Meter hohen Stab Figuren zeigt, die so wunderbar leicht, anmutig und elegant aussehen, in Wahrheit, aber extreme Kraft und Körperbeherrschung erfordern. Das sind dann schon Momente zum Träumen – aber dafür ist ein „Traumschiff“ ja schließlich auch gemacht. Info „Traumschiff – ab in den Süden“ im Apollo-Varieté noch bis 23. Juni 2024, Tickets: 0211 8289090 oder apollo-variete.com ab 19 Euro. Hier geht es zur Bilderstrecke: Apollo-Varieté nimmt dem „Traumschiff“ Kurs auf den Sommer

(ki-)