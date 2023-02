Konzert in der „Alten Post“ „Matria“ spielt Mix aus Eigenkompositionen

Das Repertoire ist ein kurioser Mix aus oftmals schrägen Eigenkompositionen, Volksliedern aus der Ukraine, wie sie heute noch von alten Frauen auf dem Land gesungen werden, und gecoverten Schlagern und Traditionals von überall her – wie dem US-amerikanischen Country-Klassiker „You Are My Sunshine“ in einer skurrilen ukrainisch-deutschen Fassung. Doch das ist nicht das besondere dieses Duos mit Nonsens-Namen „Matria“. Nachdem Lukasheva und Schriefl eine ganze Weile lang die auch im Jazz hohe Kunst des Dialogisierens zelebriert haben und die Sängerin zum Beispiel mit dem Einschleifen der Tonhöhen ihren Gesang emotionalisiert, während der Trompeter diesen durch kristalline Schlieren kontrastiert, füllt am Schluss des ersten Konzertteils Schriefls Alphorn lautdröhnend die Bühne, während Lukashevas Stimme immer leiser werdend immer präsenter im Raum stehen bleibt. Ein treffendes Bild kurz vor dem ersten Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine?