Erste Show 2024 im Roncalli-Theater in Düsseldorf „Sunset Strip“ im Apollo-Varieté: Ein Hoch auf die Achtzigerjahre

Sind es in diesem Fall Kraft und Körperbeherrschung fast schon im Zeitlupentempo, die das Publikum an Applaus nicht sparen lassen, setzen andere Artisten auf die Kombination von Kraft, Geschick und Geschwindigkeit. Uliana Khavrona zeigt eine Hula-Hoop-Nummer, die extrem schnell, perfekt synchron zur Musik und auch noch sinnlich-elegant ist. Letzteres gilt auch für Viviana Rossi, die nicht nur zeigt, wie atemberaubend Poledance sein kann, sondern schwebt auch an den Strapaten, Luftbändern, über die Bühne und taucht zwischendurch noch in einer mit Wasser gefüllten Wanne ab. Was so leicht und – im wahrsten Sinne des Wortes – flüssig daherkommt, ist Schwerstarbeit, ein Job, der nach besonderen Fähigkeiten verlangt: Rossi bringt sie mit, kein Wunder, ist sie doch auch als Stuntfrau im Geschäft, zum Beispiel im Streifen „Wonder Woman“.