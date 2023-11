Roncalli’s Apollo Varieté Düsseldorf – Fotos „Meet the Street“ – die Apollo-Show zum Jahreswechsel 2023/2024

„Meet the Street“ heißt die Show in Roncalli’s Apollo Varieté über den Jahreswechsel 2023/2024. Die Artisten nehmen das Publikum mit in eine ein bisschen verrückte, sehr heitere und auch romantische Künstler-Nachbarschaft. Sehen Sie hier die schönsten Momente des Abends im Theater unter der Rheinkniebrücke in Düsseldorf.