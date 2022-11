Roncalli’s Apollo Varieté in Düsseldorf : Artistik und Comedy unterm Weihnachtsbaum

Foto: Frank Kirschstein 25 Bilder Le it snow! Weihnachten in Roncalli`s Apollo Varieté

Düsseldorf/Rhein-Kreis „Let it snow“ heißt die neue Weihnachts-Show in Roncalli`s Apollo Varieté. Was die Besucher im Theater unter Rheinkniebrücke erwartet.

Winterzauber und Weihnachtsstimmung, das ist ja eigentlich gerade noch etwas schwierig. Bei Außentemperaturen, die selbst Anfang November noch an der 20-Grad-Marke kratzen, braucht es etwas Fantasie, um sich so langsam in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Roncalli`s Apollo Varieté unter der Rheinkniebrücke in Düsseldorf hilft da gern nach: „Let it snow“ heißt die neue Show, mit der eine gut gelaunte Artistentruppe noch bis zum 8. Januar am Start ist. Weihnachtsbaum, Kamin, Kerzenschein und Berge von Geschenken, wer die Stufen zum wunderbar plüschig-roten Theatersaal hinabsteigt, bekommt Weihnachtsstimmung als Druckbetankung. Festtagsmuffel haben keine Chance.

Das liegt natürlich an der Kulisse, vor allem aber am Programm mit einer roncalli-typischen Mischung aus spektakulärer Akrobatik, Comedy und Live-Musik. Und was gehört nun zur Weihnachts-Wunder-Welt à la Roncalli? Musik natürlich, diesmal auch wieder live. Corinna De Pooter stammt aus Sachsen-Anhalt ist aber längst auf den Theater- und Musical-Bühnen in Deutschland und Europa zu Hause. Im Apollo stimmt sie mit Winter-Weihnachtsklassikern wie „Let it snow“, aber auch Musical-Songs, zum Beispiel aus „Die Schöne und das Biest“, auf die Festtage ein.

Spektakuläre Kontrapunkte zum süßlichen Weihnachtssound lassen nicht lange auf sich warten. Allen voran gehört dazu der Auftritt von drei Frauen aus der Ukraine: „Three G“, ein Akrobatik-Trio, das – Spoiler-Alarm – schon bei der Premiere am meisten bejubelt wurde. Wie die drei Akrobatinnen Hand auf Hand kraftvoll und elegant Figuren und menschliche Pyramiden auf die Bühne zaubern, das ist dem Publikum den lautesten Applaus und Bravo-Rufe wert. Mary Roczky mit einem Tanz am Seil hoch über der Bühne, Handstand-Akrobat Bob Gvozdetskyi, Fußball-Jongleur Jemile Martinez, Hula-Hoop-Künstlerin Inna Yeremenko oder „Professor Wacko“ mit einer ungewöhnlichen Kombination aus Slapstick und Trampolin-Nummer schließen daran an.

Magisch wird es darüber hinaus gleich zweimal im Programm: Augustín Viglione verzaubert – Beatles-Musik im Hintergrund und im Kostüm à la Sgt. Pepper – mit traumhaften Seifenblasen, während das Comedy-Duo Sonny & Galina einmal mehr beweist, dass die vielleicht besten Zauberer-Nummern die sind, bei denen irgendwie alles – scheinbar – im schönsten Chaos versinkt. Und auch das tut ganz gut, nicht nur angesichts der sehr ernsten Zeiten außerhalb des Theaters, sondern auch einfach als kleine Auszeit in der alljährlichen vorweihnachtlichen Hektik.