Fotos Crazy Candyland – die neue Show in Roncalli’s Apollo Varieté

Varieté so bunt wie eine Welt aus Zuckerwatte, Schokolade & Co., das verspricht „Crazy Candyland“, die neue Show in Roncalli’s Apollo Varieté in Düsseldorf. Wir zeigen Ihnen den Abend der Premie in einer Bilderstrecke, hier das Duo Shum mit einer energiegeladenen Darbietung am Cyr Wheel.