Roncalli-Theater in Düsseldorf : 25 Jahre Apollo: Varieté feiert mit Top-Artisten aus der Ukraine

Rhein-Kreis/Düsseldorf Roncalli’s Apollo Varieté wird 25 Jahre alt. Zum Geburtstag gibt’s eine Jubiläumsshow mit Top-Artisten, unter anderem aus der Ukraine. Worauf sich die Besucher im Theater unter der Kniebrücke bis zum 23. Oktober freuen dürfen.

Es war das Jahr, als ein ganz besonderer Stern aufging. 1997 hielt „Hale-Bopp“ die Menschen in Atem. Mit bloßem Auge war der große Komet über Monate sichtbar und ließ manchen wie verzaubert zum Himmel schauen. So war es fast auf der ganzen Welt, in Düsseldorf allerdings kam noch ein zweiter Stern hinzu: Im neuen Theater unter der Rheinkniebrücke flammten zum ersten Mal die Scheinwerfer auf und rückten die Bühne von Roncalli‘s Apollo Varieté ins rechte Licht.

Was Bernhard Paul mit Unterstützung des damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau gelang, war ein Experiment. Der Standort unter der Brücke mit Blick auf den Rhein war spektakulär, aber auch gewagt, ebenso wie das Vorhaben, fast 100 Jahre nach dem Bau des alten und längst abgerissenen Apollo-Theaters an der Ecke Kö und Adersstraße, Düsseldorf und der Region eine neue feste Adresse fürs Varieté zu geben. Auch wenn das neue Apollo immer mal wieder zu kämpfen hatte, zuletzt mit den Folgen und Einschränkungen der Corona-Pandemie, so steht doch schon lange fest: Diese Varietébühne ist eine feste Bank im rheinischen Kulturbetrieb und lockt nicht nur erklärte Roncalli-Fans immer wieder zu den wechselnden Shows in den Theatersaal, in dem alles so schön plüschig-samtig rot und golden glitzernd ist – eine andere, ganz eigene Welt, ohne Frage. 25 Jahre später ist das – Gott sei Dank – noch immer so, gar nicht angestaubt, sondern gerade aktuell wieder auf Stand gebracht, aber immer noch wunderschön. Und das wird jetzt groß gefeiert: Noch bis zum 23. Oktober läuft eine Jubiläumsshow. Bernhard Paul, inzwischen 75 Jahre alt, setzt dabei inzwischen auf tatkräftige Unterstützung seiner Kinder. Die nächste Generation ist schon im Geschäft: Sohn Adrian ist künstlerischer Leiter, seine Schwester Vivian übernimmt das Casting, auch Lilli, die Dritte im Bunde, ist im Show- und Zirkusgeschäft unterwegs.