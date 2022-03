Kultur in Neuss : Aufführung des Jugendensembles geht unter die Haut

Kultur in Neuss

Neuss Sie sind 13 bis 17 Jahre alt und lieben das Theater. Mit dem Stück „Worte persönlicher Anerkennung“ zeigten die jungen Leute, was sie gelernt haben.

Das vor sechs Jahren gegründete Jugendensemble der Alten Post bietet Theaterbegeisterten zwischen 13 und 17 Jahren einen ersten Einstieg in Bühnenprojekte. Die aktuelle Besetzung des Ensembles hatte am Freitagabend die Chance, das Gelernte vor Publikum zu präsentieren. „Worte persönlicher Anerkennung“ von Dennis Palmen – er ist auch für Musik und Regie verantwortlich – geht ganz schön unter die Haut.

Auffälligste Requisite ist ein Hochsitz, wie ihn Schiedsrichter von Tennisturnieren nutzen. Ganz oben, das ist der angestammte Platz des Chefs (Emil Saebel). Die Mitarbeiter werden mit Floskeln abgespeist, wirkliche Änderungen sind im Konzern unerwünscht. Die breite Masse der Mitarbeiter wird nicht abgebildet, sondern diejenigen, die aus dem System ausbrechen wollen. Die Bereichsleiterin (Ida Partings) schockiert mit ihrem Handeln: Sie macht dem Chef klar, dass sie ihn gerne töten würde. Ida Partings spielt die Rolle der Bösen ebenso überzeugend wie Emil Saebel die des Unnahbaren, vom dem alles abperlt. Wenn es darauf ankam zu zeigen, dass man sich auf der Bühne zu bewegen weiß, wenn es so richtig zur Sache geht, dann kann diese Aufgabe als sehr gut gelöst abgehakt werden: Es gibt überwiegend Dialoge und manchmal entlädt sich die Wut der Akteure explosionsartig. Der Partyboy (Tom Eichhorn) hat die Aufgabe dafür zu sorgen, dass schlechte Laune weggedanct wird.

Internationale Tanzwochen in Neuss

Internationale Tanzwochen in Neuss : Zum Finale wird zwischen den Welten getanzt

Ensemble der Alten Post in Neuss

Ensemble der Alten Post in Neuss : Junge Schauspieler zeigen Satire über die Arbeitswelt

Er plant eine Art Orgie, mit der er bestehende Hierarchien aus den Angeln heben will. Der Fuckboy, verkörpert von Sina Rohde, steckt voller Aggressionen und trachtet danach, die Romantikerin (Lianne Zeleken) auszunutzen. Sie verkörpert Menschlichkeit inmitten eines kranken Systems – eines Systems, in dem sich Worte der Wertschätzung längst als Worthülsen erwiesen haben.

Ein anderes Problem hat die Neue (Isabella Beutling ) : Ehe sie einen festen Platz in einem Unternehmen gefunden hat, reicht sie die Kündigung ein. Was auffällt, ist die scheinbar nie enden wollende Energie der Akteure und ihre enorme Spielfreude. Zum Schluss bleibt festzuhalten, dass alle ihre Rollen perfekt beherrschen – die Rollen mitsamt des vielen Textes. Dass es jungen Leuten schwer fällt, auswendig zu lernen, wird eindeutig widerlegt. Nicht zu sehen, aber zu hören ist Franka von Werden mit ihrem wundervollen Gesang. Stefanie Lenz ist für die Choreographie zuständig, auch sie trägt zum positiven Gesamteindruck bei.

Weitere Aufführungen gibt es am Mittwoch, 16. März, und am folgenden Freitag und am Sonntag jeweils um 20 Uhr.