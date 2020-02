Kultur- und Freizeitführer im Rhein-Kreis Neuss : Übersicht über Ausflugsziele im Rhein-Kreis

Das Wahrzeichen der Stadt Neuss und Zentrum der Katholiken: das Quirinusmünster in der Stadtmitte. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Rhein-Kreis Einen Überblick über alle Ausflugsziele im Kreis bietet der neue Kultur- und Freizeitführer, der jetzt frisch aus dem Druck gekommen ist

Vom Alpenpark Neuss über die Bolten-Brauerei in Korschenbroich bis hin nach Zons reicht das Kultur- und Freizeitangebot im Rhein-Kreis Neuss. Pünktlich zum Start der touristischen Messe-Saison hat die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss die kostenlose Broschüre herausgegeben. Die zwölfte Auflage gibt auf über 50 Seiten jede Menge Freizeittipps.

Unter seinen Augen treffen sich Jahr für Jahr Companies aus aller Welt beim Shakespeare-Festival. Foto: hbm. Foto: Helga Bittner (hbm)

Kultur ist da natürlich nicht außen vor. Ob ein Konzert im Neusser Zeughaus oder in der Grevenbroicher Villa Erckens, eine Ausstellung im Neusser Clemens-Sels-Museum oder im Kreismuseum Zons, ein Theaterstück im RLT oder eine Kabarettveranstaltung in der „Kulle – jede Stadt im Rhein-Kreis hat da etwas zu bieten.

Am Kaarster See herrscht vor allem im Sommer viel Betrieb. Foto: Kandzorra, Christian/Kandzorra, Christian (cka)

Info Bezugsquellen für den Freizeitführer Bezug Der Kultur- und Freizeitführer liegt in allen Rathäusern aus, kann auch unter 02131 9287510 oder per Mail an michael.russ@rhein-kreis-neuss.de bestellt werden. Es gibt ihn auch zum Downloaden unter www.rhein-kreis-neuss.de/KuF.

In alphabetischer Reihenfolge stellt jede Kommune sich und ihre Aktivitäten vor, ein Extra ist mit „Events 2020“ betitelt und vereint die wichtigsten Ereignisse. Was auf den ersten Blick als etwas „mikrig“ bezeichnet werden könnte, wird einige Seiten später ausführlich in Kapiteln wie „Theater & Konzerte“, „Aktiv & Erholung“ , „Badespaß einen ganzen Sommer lang“ oder „Parks & Schlösser“ behandelt. Da fehlt dann nichts mehr, bis hin zu Kontaktmöglichkeiten. Diese finden sich im Übrigen auch zu den historischen Gemäuern im Rhein-Kreis.

Mit „Kaffee, Kohl und große Kunst“ geht zudem jener Teil los, der sich an Radfahrer wendet und Touren im Rhein-Kreis mit ihren architektonischen Besonderheiten vorstellt. Neu ist die funktionale und übersichtliche Karte im hinteren Teil der Broschüre. Da erfährt der Leser auf einen Blick, welches Ausflugsziel sich für ihn lohnt. In der Karte und den Listen sind auch sogenannte barrierearme Einrichtungen, die auf mobilitätseingeschränkte Besucher eingestellt sind, gekennzeichnet. Damit will der Kultur- und Freizeitführer eine weitere Zielgruppe erreichen und diese auf neue Angebote hinweisen. Besonders gekennzeichnet sind ebenfalls alle Sehenswürdigkeiten und kulturhistorischen Stätten, die mit der innovativen „Kultohr“-App entdeckt werden können. Mit Hilfe dieser kostenlosen App können die Nutzer vor Ort Wissenswertes rund um die beliebtesten Sehenswürdigkeiten im Rhein- Kreis Neuss abrufen.