SPD Neuss nominiert ihre Kreistagskandidaten : SPD plant das Aus für Kreistags-Trio

Rhein-Kreis Stadtverband nominiert heute. Fischer, Holler und Servos spielen nur Nebenrollen.

Vor Wochenfrist gab es zum Jubiläum Urkunde und Beifall: 25 Jahre gehört Harald Holler (70, SPD) dem Kreistag an. Der Abgeordnete aus Grimlinghausen wusste da noch nicht, dass die Ehrung durch den Landrat auch eine vorgezogene Verabschiedung sein könnte. Holler wird, wenn es nach dem Willen der Neusser SPD-Granden geht, nach der Kommunalwahl 2020 nicht in den Kreistag zurückkehren.

Dieses Schicksal droht Holler mit seinen Neusser Parteifreunden Horst Fischer (75) und Gertrud Servos (66) zu teilen, die ebenfalls nicht oder nicht in aussichtsreicher Position auf dem Personaltableau stehen, das am heutigen Donnerstag der große Stadtverband nominieren soll. Die offizielle Aufstellung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt durch den Kreisverband.

Beobachter gehen davon aus, dass die vier Neusser Topplätze auf der Reserveliste – sie gelten als sehr aussichtsreich – allesamt von Neulingen im Geschlechterwechsel besetzt werden sollen: Andrea Jansen und Manuela Lachmann sowie Stefan Schmitz und Leif Lüpertz. Somit würden die Ehefrauen von zwei Neusser Spitzengenossen – Fraktionschef Arno Jansen und Beigeordneter Holger Lachmann – in die operative Kommunalpolitik gehen. Stefan Schmitz arbeitet als Referent für die Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) in NRW; Leif Lüpertz war schon stellvertretender SPD-Chef in Neuss.