Rolitik im Rhein-Kreis Fragerecht für Einwohner nun auch im Kreisausschuss

Abgeordneter Thomas Welter (CDU) wies die Einlassungen der Grünen als „populistisch“ zurück: „Uns mangelndes Demokratieverständnis vorzuwerfen, ist blanker Unsinn.“ Sei erkennbar Gesprächsbedarf bei den Besuchern vorhanden, werde schon bisher die Sitzung in den Ausschüssen unterbrochen, um die Argumente zu hören. CDU-Chef Sven Ladeck forderte die Einwohnerfragestunde auf Kreistag und Kreisausschuss zu begrenzen, „weil dort die Beschlüsse fallen.“ Auch sei die Fragestunde am Sitzungsende richtig platziert, „da erst einmal die gewählten Vertreter die Sachargumente austauschen müssen.“ Der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Udo Bartsch, wunderte sich über so viel Widerstand bei CDU & Co.: „Im Stadtrat Korschenbroich haben CDU und SPD gemeinsam durchgesetzt, dass die Einwohnerfragestunde zu Beginn der Sitzung aufgerufen wird.“ Nach nur 40 Minuten schloss Landrat Hans-Jürgen Petrauschke am Mittwoch die Kreistagssitzung, ohne eine Wortmeldung in der Einwohnerfragestunde.