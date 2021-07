Kitagebühren im Rhein-Kreis Neuss : Kreistag beschließt Halbierung der Elternbeiträge

Rhein-Kreis Für die Monate März, April und Mai werden den Eltern die Gebühren für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zu 50 Prozent erlassen. Das fand breite Zustimmung im Kreistag.

„Mit dem Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen unterstützen die Landesregierung und die Kommunen die Eltern erneut in dieser herausfordernden Zeit“, betonte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Der Kreistagsbeschluss steht unter dem Vorbehalt einer endgültigen Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden. Die Bürgermeister im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes – Jüchen, Korschenbroich und Rommerskirchen – haben bereits im Rahmen einer Video-Konferenz zugestimmt. Denn die drei Kommunen übernehmen über die an den Rhein-Kreis zu entrichtende Jugendamtsumlage den gleichen Anteil an den Gebühren wie das Land Nordrhein-Westfalen. Rein formal ist dieser Beschluss durch den Kreistag im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zu fassen. Das bedeutet: Neben der bereits erfolgten vollständigen Aussetzung der Beiträge im Jugendamtsbezirk des Kreises für die Monate Januar und Februar 2021 werden die Beiträge für die Monate März, April und Mai 2021 jeweils zur Hälfte ausgesetzt. Das geschieht unabhängig davon, ob in diesem Zeitraum eine Betreuung in Anspruch genommen wurde.