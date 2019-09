Klimadebatte der Kreispolitiker : Kreistag berät Klimaschutz und verweist in Ältestenrat

Rhein-Kreis Es ist politischer Konsens, dass spätestens 2038 die Kohleverstromung und damit der Tagebau ausläuft.

Für ihre Vorstellung von Zukunftsgestaltung bemühen CDU/FDP und SPD Stichworte wie Innovation und Technik. Die Grünen fordern bis Februar 2020 einen „Masterplan Klimaschutz“. Obwohl alle Redner vermieden, unüberbrückbare Gräben aufzureißen, wurde schnell deutlich, wie weit die Positionen der Fraktionen auseinanderliegen. So sieht Erhard Demmer (Grüne) den Ältestenrat „vor einer großen Aufgabe“ und Dirk Rosellen (FDP) ist gespannt, wie das Gremium die Überzeugungen in Einklang bringen will. Carsten Thiel (UWG/Die Aktive) mahnte die Kreistagskollegen an, alles zu tun, um Fördermittel von Bund auch abrufen zu können: „Wir brauchen das Geld.“