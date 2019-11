Kreisheimatbund im Rhein-Kreis : Heimatpreis geht nach Hülchrath

Rhein-Kreis Kreisheimatbund ehrt Dorfgemeinschaft und stellt das neue Kreisjahrbuch vor.

Mehrfach Preisträger des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ sind die rund 720 Einwohner von Hülchrath an Erfolg gewöhnt. „Aber dieser Preis ist ganz besonders“, betonen Albert Stromann und Paul Steins als Vorstand der Dorfgemeinschaft Hülchrath, die sich über den Heimatpreis des Kreisheimatbunds Neuss (KHB) freuen darf. Zur Mitgliederversammlung in Zusammenarbeit mit dem Mitgliedsverein „Bund der Vertriebenen – Kreisverband Neuss“ und in Anwesenheit des KHB-Ehrenpräsidenten Franz-Josef Radmacher kündigte Grevenbroichs Bürgermeister Klaus Krützen im Neusser Marienhaus die Auszeichnung mit dem Heimatpreis als „Highlight“ an und lobte das Engagement der Dorfgemeinschaft: „Hülchrath ist eine Perle.“