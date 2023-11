Haushalt im Rhein-Kreis Neuss Freude über Reduzierung der Kreisumlage hält nur kurz

Die Kämmerer in den Rathäusern der acht kreisangehörigen Kommunen dürfen sich freuen: Der Rhein-Kreis erhebt mit der vierten Rate Mitte November 7,6 Millionen Euro Kreisumlage weniger als geplant – was einem Umsatz-Prozentpunkt entspricht. Diese gute Nachricht hielt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke am Mittwoch im Kreisausschuss bereit.