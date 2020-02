Verkehr im Rhein-Kreis Neuss : VRR und NVR teilen sich Machbarkeitsstudie zur neuen S-Bahn

Ohne den Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) stehen hierzulande alle Räder still. Jetzt kündigt dessen Vorstand Lünser an, dass er sich für die Machbarkeitsstudie der neuen S-Bahn im Rheinischen Revier einsetzt. Foto: dpa/Martin Gerten

Rhein-Kreis Die Machbarkeitsstudie kommt. Die Verkehrsverbünde VRR und NVR teilen sich den Auftrag. Die Kosten in Höhe von 800.000 Euro sollen aus Strukturmitteln finanziert werden. Großer Konsens im Kreisausschuss: Alle loben das Projekt.

Die gute Nachricht fand im Kreisausschuss ungeteilte Zustimmung. So viel politischer Konsens ist selten. Laut Lünser wurde das Vorhaben bereits mit dem NVR abgestimmt und die Bereitschaft zur Realisierung der Machbarkeitsstudie der Stadt Grevenbroich auch schon schriftlich mitgeteilt. Experten schätzen die Kosten für die Studie auf rund 800.000 Euro. VRR und NVR als Projektträger streben eine Finanzierung aus dem Strukturmittel-Topf an. Ein entsprechender Antrag bei der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) wird gestellt, die hat das S-Bahnprojekt bereits in ihr Wirtschafts- und Strukturprogramm aufgenommen. Das bestätigte in der Sitzung noch einmal Kreisdirektor Dirk Brügge, der zudem über Anstrengungen informierte, das neue S-Bahn-Netz ins Verfahren des Bundesgesetzgebers zu verankern. Auch wenn eine Machbarkeitsstudie ergebnisoffen ist und Dieter Welsink als CDU-Chef im Kreistag zu Recht von einer „Blackbox“ spricht, so nährte der gestrige Tag die Hoffnung, dass eine über Jahrzehnte geschriebene „endlose Geschichte“ nun doch noch zu einem Happy End führt: eine schnelle, bequeme S-Bahn-Vernetzung des Rheinischen Reviers inklusive der Kreiskommunen Neuss und Grevenbroich mit den benachbarten Oberzentren. Für diese Idee hatte sich insbesondere die SPD-Fraktion mit ihrem Vorsitzenden Rainer Thiel immer wieder eingesetzt – bis in die Gegenwart hinein vergeblich.