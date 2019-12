Streit im Kreisausschuss : Rhein-Kreis Neuss zahlt Freiwilligen mehr Taschengeld

Rhein-Kreis BFD- und FSJ’ler erhalten ab August 395 Euro monatlich. Dennoch gab es Streit, denn der Opposition ist das zu wenig.

Die 20 jungen Menschen beim Kreis, die im Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) tätig sind, dürfen sich freuen: Ihr Taschengeld wird ab 1. August auf 395 Euro monatlich erhöht. Das beschloss der Kreisausschuss am Mittwoch mit Stimmen von CDU und FDP. Bisher erhalten sie 330 Euro plus 61 Euro Fahrkostenerstattung.

SPD, Grüne und UWG/Die Aktive nahmen aus Protest an der Abstimmung nicht teil. Grund: Zuvor war von der Koalition der SPD-Antrag abgelehnt worden, der ein Entgelt von 402 Euro ab dem 1. Januar vorsah. Rainer Thiel (SPD) warf dem Landrat und der Mehrheit „Korinthenkackerei“ vor, während Erhard Demmer (Grüne) alles nur noch „lächerlich“ fand.

Damit hat nun eine in der Tat kleinkarierte Diskussion ihr Ende gefunden, die bereits im Schulausschuss für Emotionen gesorgt hatte. Letztlich geht es um eine zusätzliche Ausgabe von 1680 Euro im Jahr für 20 Freiwillige. Aber wie so oft geht es in der Politik ums Prinzip und um die Frage, wer einen Antrag stellt.