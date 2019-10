Personalien im Rhein-Kreis Neuss : Kämmerer bleibt über Altersgrenze hinaus

Rhein-Kreis Der Kreistag folgt einem Antrag von Ingolf Graul. Die Amtszeit des Finanzchefs endet erst im Sommer 2021 – ein Jahr nach dem Erreichen der Altersgrenze. Die Entscheidung war, anders als bei Karsten Mankowsky, einvernehmlich.

Ingolf Graul passt ins Beuteschema des Landrats, der in seinem Kämmerer eine „zuverlässige, bewährte Kraft“ sieht. Graul wurde am 3. Oktober 1957 in Bochum geboren; sieht sich aber als „echten Neusser“. In der Stadt, präzise: in der Pomona, ist er aufgewachsen, am Quirinus-Gymnasium hat er Abitur gemacht. Er studierte Jura, arbeitete nach dem zweiten Staatsexamen in einer Kanzlei, wechselte aber 1985 in die Finanzverwaltung des Landes NRW und entwickelte seine Kompetenz in den Bereichen Steuerrecht, Bilanzwesen und Buchführung. Am 1. Dezember 1990 trat er als Dezernent für Ordnungswesen und Feuerwehr in den Dienst des Rhein-Kreis Neuss, damals noch als FDP-Mann. Wie viele Neusser Liberale, darunter Ursel Meis und Bernd Koenemann, wechselte auch Graul Mitte der 1990er Jahre zur CDU. Auch bei den Kreiswerken und beim Technologie-Zentrum Glehn (TZG) ist Graul engagiert. Am 1. Dezember 2004 folgte Ingolf Graul Peter Lerche im Amt des Kämmerers.