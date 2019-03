Rhein-Kreis Kliniken und „Lukas“ in Neuss : Kreistag beschließt die Fusion der Krankenhäuser

Die Kreis-Kliniken, hier das Kreiskrankenhaus in Dormagen, sollen mit dem Lukaskrankenhaus in Neuss fusionieren. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rhein-Kreis Die Rhein-Kreis Kliniken an den Standorten Dormagen und Grevenbroich sollen mit dem städtischen Lukaskrankenhaus in Neuss fusionieren. Das ist jetzt der ungeteilte Willen des Kreistages. Der folgte am Mittwochabend einstimmig – ohne Enthaltung – der Beschlussvorlage der Verwaltung.

