Förderprogramm im Rhein-Kreis Wie der Rhein-Kreis Pflegekräfte gewinnen will

Der Mangel an Pflegekräften macht auch vor dem Rhein-Kreis nicht halt. So mussten in der Vergangenheit in Krankenhäusern Stationen zusammengelegt werden, um die Versorgung sicherstellen zu können. Den Handlungsbedarf hat nicht zuletzt auch die Corona-Pandemie gezeigt. Der Mangel an Pflegeexpertinnen und -experten für die Kinderkrankenpflege ist ebenfalls seit der letzten Grippewelle wieder deutlich geworden. Das „Zukunftsprogramm Pflegeberufe“ wurde entwickelt, um gezielt gegenzusteuern.