Rhein-Kreis Neuss: Kreis investiert 14 Millionen Euro in Schulen

Rhein-Kreis Neuss Bis 2022 werden die Förderschulen und Berufsbildungszentren umgebaut und technisch aufgerüstet.

Damit legten die Pädagogen den Finger in eine Wunde, Kreisdezernent Harald Vieten brachte es auf den Punkt: "Wir brauchen Personal." Und das zu bekommen, sei schwer, denn für Informatiker seien Stellen in einer Verwaltung wesentlich unattraktiver als in der Privatwirtschaft. Aktuell kümmern sich 22 Mitarbeiter der Verwaltung darum, dass 3000 Computer funktionieren. Schuldezernent Tillmann Lonnes sprach von drei Vollzeitstellen, die die Betreuung bewerkstelligen sollen. Aus den Medienkonzepten der einzelnen Schulen wird die Kreisverwaltung gemeinsam mit den Schulverantwortlichen ein Investitionsprogramm erstellen, über das der Kreistag in seiner Dezembersitzung entscheiden wird.

14 Millionen Euro wird der Kreis bis 2022 in seine Schulen stecken. Das Geld stammt aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" und aus Mitteln, die über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz kommen. 10,4 Millionen (davon 165.000 Euro für die Breitbandanbindung aus einem Bundesprogramm) sind dabei für Baukosten, 3,6 für technische Ausstattungen vorgesehen. Der Zeitplan steht, los geht es bereits am kommenden Montag in der Schule am Nordpark, die letzte Schule wird die Martinusschule in Kaarst sein, wo die Arbeiten erst im September 2021 starten und im Februar 2022 abgeschlossen sein sollen. Der Glasfaseranschluss, so Lonnes, werde allerdings bereits Ende dieses Jahres in allen Schulen gelegt sein.