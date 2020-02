CDU-Klausurtagung : Der Rhein-Kreis soll lebenswert sein

Rhein-Kreis Thema Strukturwandel im Mittelpunkt der Klausurtagung der Kreis-CDU.

Zu Beginn der Tagung hatte Gert Ammermann, finanzpolitischer Sprecher der Partei, auf den bereits verabschiedeten Doppelhaushalt hingewiesen, der seiner Meinung nach den finanzpolitischen Aspekten gerecht werde, den CDU und Koalitionspartner FDP seit vielen Jahren im Kreistag verteidigen. „CDU und FDP haben auch in dieser Wahlperiode Wert auf eine kommunalfreundliche Haushaltsplanung gelegt, die sich ergebende Verbesserungen an die Städte und die Gemeinde weitergibt. So kann 2020 die Kreisumlage im Ergebnis in geringerem Maße erhoben werden, als von den Bürgermeistern gefordert“, betonte Ammermann. Und weiter: Der Kreis habe seine Schulden weiter abgebaut. Über die Senkung der Zinslast des Kreises würden die Kommunen nachhaltig entlastet. An der Diskussion beteiligten sich auch Hermann Gröhe MdB und Ansgar Heveling MdB sowie Jörg Geerlings MdL und Finanzminister Lutz Lienenkämper MdL, Vorsitzender der Kreis-CDU.