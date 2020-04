Rhein-Kreis Neuss : Kreative junge Maler werden gesucht

Rhein-Kreis Wer bringt in einem Bild Pony, Blumen, Schokokuchen und Luftballon unter? Die schönsten Einsendungen werden veröffentlicht.

Man kann dieser Corona-Krise auch Positives abgewinnen, denn in vielen Kinderzimmern wächst in diesen Tagen die Kreativität ins Unermessliche. Es wird gebastelt, gemalt und aufgeschrieben – und oft lautet die Empfängeradresse auch „Oma und Opa“. Viele Familien machen gerade im Moment die Erfahrung, dass der neu entstandene Freiraum – Fußballtraining, Tanzstunde und andere aushäusige Aktivitäten fallen ja aus – kreativ gefüllt wird. Plötzlich werden in den Familien Talente entdeckt, die jahrelang geschlummert haben.

Mit einem Malwettbewerb will die Neuß-Grevenbroicher Zeitung im Rahmen der Aktion „#rpgemeinsamstark“ den Nachwuchs dazu aufrufen, kreativ zu werden. Dabei geht es vor allem um ein Bild. Denn die schönsten von ihnen werden veröffentlicht.

Veröffentlichung Die schönsten Bilder werden von einer Redaktionsjury ausgesucht und sowohl im Print wie auch Online veröffentlicht.

www.rp-gemeinsamstark.de/

Passend zum anstehenden Osterfest startet die Aktion, mit der wir auf die Suche nach österlichen Motiven gehen. „#rpgemeinsamstark“ heißt schließlich das Motto, mit dem wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und Hilfsangebote vernetzen wollen. In diesem Sinne soll unser Wettbewerb für Eltern und Kinder eine Einladung zum Zeitvertreib sein und den Familien helfen, ihren Alltag ein wenig kreativ zu meistern.

So soll es funktionieren: Alle Kinder im Alter von fünf bis zu zehn Jahren im Rhein-Kreis Neuss sind eingeladen, ein frühlingshaftes Bild zu malen. Weil wir die Kreativität etwas herausfordern wollen, sollten in diesem Bild allerdings folgende vier Gegenstände in jedem Fall, auf jedem Bild, vorkommen: Pony, Blumen, Schokokuchen und Luftballon. Wie diese Gegenstände kombiniert werden, ob das Pony an einem Luftballon fliegt oder Schokokuchen isst, bleibt der Kreativität des Nachwuchses vorbehalten. Und auch ob es sich um eine Einzelbild handelt oder einen Comic – das bleibt jedem selbst überlassen.

„Pony und Frühlingsblumen, schön und gut, aber warum Schokokuchen?“, wird mancher fragen. Weil wir den Erfindungsreichtum etwas herausfordern wollen, und weil Schokokuchen einfach lecker ist, antwortet die Redaktion. Wir sind schon gespannt auf die zeichnerische Umsetzung der Vorgaben.