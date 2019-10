Kosten der Unterkunft im Rhein-Kreis umstritten : Kreis erwägt Berufungsverfahren

RHein-Kreis Landrat deutet erste Konsequenzen aus der Niederlage vor dem Sozialgericht an.

Aus der Schlappe vor dem Sozialgericht Düsseldorf, das den grundsicherungsrelevanten Mietspiegel in seiner Fassung vor 2019 für ungültig erklärt hat, macht Landrat Hans-Jürgen Petrauschke ein Argument für große Anstrengungen beim Wohnungsbau. Ein Mietspiegel könne die chronische Knappheit auf dem Wohnungsmarkt – insbesondere im preisgünstigen Segment – nicht beseitigen, sagt er: „Umso wichtiger ist es, dass wir uns mit der Gründung einer Service- und Koordinierungsgesellschaft für preisgünstigen Wohnraum auf den Weg machen.“

Die Niederlage vor Gericht treibt den Landrat um. Zwei Wochen bevor ihn die Politiker Im Kreisausschuss mit ihren Fragen dazu löchern, geht er in die Offensive. Denn die Kosten der Unterkunft für Hartz-IV-Bezieher haben bereits das Niveau von 76,66 Millionen erreicht. Die im Mietspiegel festgelegten Ansätze, die das Jobcenter als angemessen anerkennt und bewilligt, um 25 Prozent anzuheben, wie das Urteil nahelegt, kann er sich nicht vorstellen. Und er hält einen solchen Schritt auch nicht für notwendig. Bei 90 Prozent der kreisweit aktuell 15.000 Bedarfsgemeinschaften, für deren Mietkosten die öffentliche Hand aufkommt, passe der Rahmen, sagte er am Freitag.

Das Gericht habe sich bei dem, was es als angemessen erklärt, offenbar an der Wohngeldtabelle orientiert. Als Kappungsgrenze gilt dieser Satz plus zehn Prozent. „Danach wird ohnehin gekürzt“, sagt Kreis-Sozialamtsleiter Siegfried Henkel.