Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl im Rhein-Kreis Neuss : Grüne im Kreis werben für Behncke und sondieren für neue Bündnisse

Der neue Kreistag zählt 76 Sitze. Die Mehrheitsfindung wird schwierig. Foto: ITK

Rhein-Kreis Bündnis 90/Die Grünen im Rhein-Kreis trommeln vor der Stichwahl am 27. September für den SPD-Landratskandidaten Andreas Behncke. Bei einer Kreismitgliederversammlung in Neuss am Mittwochabend gab es daran keinen Zweifel.