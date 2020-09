Kandidaten, Ablauf und Liveblog : Die wichtigsten Fragen zur Stichwahl im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss Am 27. September kommt es zur Stichwahl im Rhein-Kreis Neuss. Was Wähler rund um die Stimmabgabe bei der Wahl des Landrats sowie der Bürgermeister in Kaarst und Meerbusch wissen müssen.

Wo gibt es Stichwahlen im Rhein-Kreis Neuss?

Am Sonntag, 27. September, kommt es zu drei Stichwahlen im Rhein-Kreis Neuss. So trifft bei der Landratswahl Amtsinhaber Hans-Jürgen Petrauschke (CDU) auf Herausforderer Andreas Behncke (SPD). In Kaarst wollen Ursula Baum von der FDP und Lars Christoph von den Christdemokraten den Bürgermeisterposten, und in Meerbusch trifft der CDU-Kandidat Christian Bommers auf den parteilosen Marcel Winter, der von Bündnis90/Die Grünen unterstützt wird.

Bekommt man erneut eine Wahlbenachrichtigung?

Die Wähler werden über die Stichwahl nicht gesondert mit einer neuen Wahlbenachrichtigungskarte informiert. Die bereits zur Hauptwahl ausgegebenen Wahlbenachrichtigungskarten haben nämlich auch bei der Stichwahl ihre Gültigkeit. Wer seine Wahlbenachrichtigungskarte nicht mehr besitzt, kann sich durch seinen Personalausweis legitimieren.

Wo wird gewählt?

Die Stimmabgabe erfolgt bei der Stichwahl in demselben Wahllokal wie bei der Wahl am 13. September. Wer jetzt schon wählen gehen möchte, kann das im Rathaus machen – allerdings nur nach Vorlage seines Personalausweises.

Wie lange haben die Wahllokale geöffnet?

Die Wahllokale haben am Sonntag, 27. September, wie schon am 13. September von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Was sind die wichtigsten Wahlkampfthemen?