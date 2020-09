Kommunalwahl 2020 : Ergebnis der Stichwahl im Rhein-Kreis Neuss - Wer wird der neue Landrat?

Am Sonntag wird wieder gewählt. (Symbolbild) Foto: dpa/Bodo Schackow

Rhein-Kreis Am Sonntag, 27. September 2020, steht die Stichwahl im Rhein-Kreis Neuss an. Hans-Jürgen Petrauschke (CDU) und Andreas Behncke (SPD) kandidieren um das Amt des Landrats. Hier finden Sie am Wahlabend das Ergebnis.

Mit 49,73 Prozent landete der Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (CDU) deutlich vor der Konkurrenz. Andreas Behncke (SPD) zog mit 25,13 Prozent als Zweitplatzierter in die Stichwahl ein.

Hans-Jürgen Petrauschke (CDU) ist seit 2009 Landrat im Rhein-Kreis Neuss. 2015 wurde er mit 60,4 Prozent wiedergewählt. Nun hat er die Wiederwahl im ersten Wahlgang knapp verpasst. „Bei vier Gegenkandidaten war mit so einem Ergebnis zu rechnen“, sagte er beim NGZ-Duell in der Wetthalle. „Ich hätte es mir anders gewünscht, aber es war damit zu rechnen.“

Herausforderer Andreas Behncke, SPD-Fraktionschef in Dormagen und stellvertretender Parteichef im Rhein-Kreis, hat auf eine Stichwahl gehofft: Bei der Kommunalwahl sei der Kreis unter dem Radar gelaufen, durch die Stichwahl liege er jetzt im Fokus. „Nun haben wir die historische Chance einen Wechsel im Rhein-Kreis hinzubekommen“, sagte er beim NGZ Duell.

(NGZ)