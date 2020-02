Kommentar : Lösungen für die Menschen – endlich!

Meinung Rhein-Kreis Endlich wird Politik konkret. Endlich entwickelt Politik Lösungen, die sich positiv für die Menschen auswirken.

Künftig werden, wenn denn realisiert ist, was jetzt geplant wird, Passagiere schneller und bequemer von S-Bahnen mit den Start- und Zielorten Aachen, Köln und Düsseldorf durch das Rheinische Revier kutschiert. Davon profitieren alle im Rhein-Kreis. Den Erfolg reklamieren viele Väter für sich. Stolz darf Rainer Thiel (SPD) sein, der mit Hartnäckigkeit und Unterstützung seiner Fraktion für die S-Bahn gekämpft hat und nun belohnt wird. Die Grünen steuerten die Güterzug-Ergänzung bei. Lob verdient vor allem Heiner Cöllen (CDU), der mit dem Aachen-Ast, den Lösungsansatz fand und seine Fraktion aus der Passivrolle löste. So lehrt diese S-Bahn-Story, was Politik bewegen kann, wenn sich die Fraktionen nicht aus der Parteitaktik heraus blockieren.