Katastrophenschutz im Rhein-Kreis „Wenn wir warnen, ist die Lage außergewöhnlich“

Treten Ereignisse ein, vor der die Bevölkerung gewarnt und geschützt werden muss, laufen alle Fäden in der Kreisverwaltung zusammen. Denn der Rhein-Kreis ist zuständig und verfügt über Konzepte für die unterschiedlichen Lagen. Schaltzentrale: die Kreisleitstelle. Kreisbrandmeister Michael Wolff leitet die Abteilung Bevölkerungsschutz. Tritt eine vordefinierte Situation ein, holt er in einem ersten Schritt auch Ordnungsamtsleiter Mertens und Dennis Telaar an den Tisch, den Leiter der Leitstelle. Je nach Lageentwicklung wird Kreisdirektor Dirk Brügge als Leiter des Krisenstabes einbezogen. Diese Gruppe steuert auch die Zusammenarbeit mit der Polizei und den Einsatz von THW und Hilfsorganisationen. Lässt sich die Lage nicht auf den Rhein-Kreis begrenzen oder von diesem beherrschen, kommuniziert der Krisenstab auch mit Nachbarkommunen und der Bezirksregierung in Düsseldorf.