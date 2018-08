Karsten Makowsky ist seit 25 Jahren Umweltdezernent im Rhein-Kreis

Rhein-Kreis Müllverbrennung, Maul- und Klauenseuche, Autobahnanschlüsse – nur einige der Themen, die Dezernent Karsten Mankowsky beschäftigen.

65 Jahre wird er im Dezember, bis Sommer 2019 muss er noch arbeiten – aber vielleicht will er länger. „Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, rede ich zuerst mit meiner Frau, mit dem Landrat und der SPD“, sagt der Sozialdemokrat. Verheiratet ist Mankowsky in zweiter Ehe, hat einen Sohn und eine Tochter sowie drei Enkelkinder. Der Umweltdezernent ist HSV-Fan, jetzt erst recht in den bitteren Zeiten. Aber welchem Verein sollte er sonst die Treue halten, der gebürtige Hamburger, der von seinem Kinderzimmer aus die vier Masten des Volksparkstadion sehen konnte. Nach dem Abitur in der Hansestadt zog es ihn nach Konstanz an eine Uni mit damals nur 4000 Studenten und studierte Verwaltungswissenschaften. Für seine Mutter, erinnert er sich gut, sei das ziemlich weit weg gewesen. „Es kam alle 14 Tage ein Paket mit Lebensmitteln“, sagt er und lacht. In Konstanz wäre er gern geblieben, doch der Arbeitsmarkt sei ziemlich „eng“ gewesen und eine Karriere an der Uni kam für ihn nicht in Frage.