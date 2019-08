Dienstjubiläum : Karriere bei der Volksbank: Vom Lehrling zum Chef

In Essen geboren, in Dormagen zu Hause: Vorstand Klaus Reh. Foto: Volksbank Düsseldorf Neuss

Rhein-Kreis Vor 40 Jahren begann Klaus Reh seine Ausbildung bei der Raiffeisenbank Nievenheim. Dienstjubiläum feiert er als Vorstand.

Ludger Baten Von Ludger Baten

Vom Lehrling zum Chef. Dass diese steile Karriere in nur einem Haus gelingt – also ohne den Arbeitgeber zu wechseln – ist selten (geworden). Klaus Reh (57) kann auf einen solchen ungewöhnlichen Berufsweg am Donnerstag anstoßen. Der Vorstand der Volksbank Düsseldorf Neuss begann seine Laufbahn vor 40 Jahren am 1. August 1979 als Auszubildener bei der damaligen Raiffeisenbank Nievenheim, einem der Vorläuferinstitute der heutigen Fusionsbank mit einer Bilanzsumme von rund 1,5 Milliarden Euro. Für Vorstandssprecher Rainer Mellis feiert ein „hochgeschätzter Kollege“ ein „Dienstjubiläum mit Seltenheitswert“. Seinen Ehrentag genießt Reh im Urlaub; er befindet sich auf Wandertour in den Alpen. Bereits im Vorfeld würdigte der Genossenschaftsverband seine Leistung: Im Rahmen der Vertreterversammlung der Volksbank im Juni wurde Klaus Reh mit der Goldenen Raiffeisennadel ausgezeichnet.

Seit 2007 stehen Sprecher Mellis und Finanzvorstand Reh gemeinsam auf der Kommandobrücke der Volksbank. Wie gut das Duo über den Beruf hinaus auf einer Wellenlänge funkt, zeigte sich spätestens 2012. Damals saß das Vorstandsduo in der Gründerrunde des Grenadierzuges „KuddelMuddel“. Seither kommen sie Seite an Seite d’r Maat erop. Reh, der mit seiner Frau Kerstin und Tochter Stephanie in Dormagen lebt, findet seinen Ausgleich für den anstrengenden Beruf im Sport: Er ist begeisteter Motorradfahrer und ein Fan des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Zudem engagiert er sich als ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht Düsseldorf und als Mitglied der Vollversammlung der IHK Mittlerer Niederrhein, wo er als Vorsitzender des Finanzausschusses Verantwortung übernimmt.