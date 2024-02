LIVE Karneval 2024 im Rhein-Kreis Neuss - Liveblog Im Rhein-Kreis wird schon die nächste Session geplant

Rhein-Kreis · Der Rhein-Kreis Neuss hat am Kappessonntag und Rosenmontag den Höhepunkt der Session 2023/24 erlebt. In Neuss beim großen Kappeszug und auch in vielen anderen Orten zogen die Jecken durch die Straßen. Inzwischen laufen bereits die Vorbereitungen für die nächste Session an. Wir berichten im Liveblog.

13.02.2024 , 13:41 Uhr

159 Bilder So schön ist der Kappessonntagszug in Neuss 2024 159 Bilder Foto: Andreas Woitschützke

(NGZ)