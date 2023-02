LIVE Karneval 2023 im Rhein-Kreis Neuss Rosenmontagszüge in den Startlöchern - Bilder und Infos in unserem Liveblog

Rhein-Kreis Neuss · Der ganze Rhein-Kreis war am Sonntag in Narrenhand. Und am Rosenmontag geht es gleich weiter. Die nächsten Züge stehen an und natürlich berichten wir auch davon live in unserem Blog.

20.02.2023, 11:12 Uhr

35 Bilder So schön war der Kappessonntagszug in Neuss 2023 35 Bilder Foto: Andreas Woitschützke

(NGZ)