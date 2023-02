LIVE Karneval 2023 im Rhein-Kreis Neuss Jecken fiebern Kappessonntagszug entgegen

Rhein-Kreis Neuss · Der ganze Rhein-Kreis in Narrenhand: Heute steuert der Karneval an Rhein und Erft auf einen weiteren Höhepunkt zu. Um 13.11 Uhr startet der Kappessonntagszug in Neuss. Auch in vielen anderen Orten des Kreises ziehen die Narren durch die Straßen. Wir berichten live in unserem Blog.

19.02.2023, 11:03 Uhr

Zugleiter Ralf Dienel ist bereit. Um 13:11 Uhr startet der Kappessonntagszug am Kreishaus/Landestheater in Neuss. Foto: Christoph Kleinau

(NGZ)