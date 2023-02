LIVE Karneval 2023 im Rhein-Kreis Neuss Rosenmontagszüge im Kreis ziehen - Bilder und Infos in unserem Liveblog

Rhein-Kreis Neuss · Der Rhein-Kreis Neuss ist auch am Rosenmontag in Narrenhand. Züge gibt es unter anderem in Holzheim, Büttgen, Zons und Gustorf. Eindrücke gibt es live in unserem Blog.

20.02.2023, 13:29 Uhr

35 Bilder So schön war der Kappessonntagszug in Neuss 2023 35 Bilder Foto: Andreas Woitschützke

Bilder, Informationen und tolle Geschichten rund um den Karneval 2023 im Rhein-Kreis Neuss gibt es hier laufend zu entdecken. Termine und Infos zu Karnevalsveranstaltungen 2023

Diese Karnevalshits kommen aus dem Rhein-Kreis Neuss Christian Kandzorra Havanna Kölsch - die Gustorfer präsentieren ihre ganz eigene Bierkreation. Ihr Kölsch trinken diese Jecken trotzdem am liebsten Original. Stephan Seeger "Wir schicken Corona in die Wüste und blühen wieder auf", steht auf diesem Banner. Passt ja zum Motto des Rosenmontagszuges in Büttgen: "Die Wüstenwelt in voller Pracht, mit Büttgener Narren sie erwacht." Stephan Seeger D'r Zoch kütt in Büttgen! Melanie van Schyndel Nievenheimer zu Gast in Gohr

Christian Kandzorra In Gustorf feiert ABBA ein Comeback. Die Jecken spielen trotzdem in erster Linie kölsche Musik. Melanie van Schyndel In Gohr angekommen. Die Panzerknacker rücken an!

Christian Kandzorra In Gustorf wird kräftig gefeiert. Viele Narren sind in aufwendigen Kostümen am Start. Wiljo Piel Auch Stinktiere sind in Gustorf unterwegs. Klaus Schumilas Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, wie man bei diesen menschlichen Eierlikören in Zons sehen kann. Wiljo Piel In Gustorf haben sich die Jecken mit reichlich Marschverpflegung eingedeckt Klaus Schumilas Diese Damen sorgen für die ersten Farbtupfer beim Umzug in Dormagen-Zons. Wiljo Piel Das Gustorfer Dreigestirn ist bereit: Prinz Karin Krahwinkel, Bauer Andrea Wessels und Jungfrau Heike Hilgers sind auf dem Höhepunkt ihrer Regierungszeit. Klaus Schumilas Die Männer geben den Ton an, die Frauen des Tambourcorps Feste Zons sind direkt dahinter dicht dabei. Klaus Schumilas Der Zug in Zons ist gestartet und rollt über den Herrenweg. Wiljo Piel In Gustorf bereitet sich der „Närrische Sprötz-Trupp“ auf seinen Rosenmontagszug vor. Der närrische Lindwurm nimmt ab 14.30 Uhr folgenden Weg: Erlenstraße, Kirchstraße, Christian-Kropp-Straße, Erlenstraße, Provinzstraße, Mühlenstraße, Friedensstraße, Auf dem Wiler, Dr.-Hans-Wattler-Straße und Christian-Kropp-Straße, wo die Parade für das Dreigestirn und das Kinderprinzenpaar stattfindet. Melanie van Schyndel Auf dem Weg von Broich nach Gohr: Alaaf!

Stephan Seeger Für die richtige Verpflegung ist in Büttgen gesorgt... Melanie van Schyndel In Gohr geht’s los: endlich wieder Rosenmontagszug Stephan Seeger Die Dinos sind in Büttgen unterwegs! Klaus Schumilas Eine reine Frauengruppe sind die "Zonser Jecken", in diesem Jahr als Zebras, unterwegs. Klaus Schumilas Alaaf und Helau, liebe Karnevalsfreunde, auch heute sind im Rhein-Kreis Narren und Jecken unterwegs. Zum Beispiel in Zons. Dort geht es gleich los, "Die Vielseitigen" der SG Zons sind bereit. Stephan Seeger Der Kaarster Kulturmanager Dieter Güsgen ist wie immer gut drauf. Stephan Seeger Ein weiterer Wagen in Büttgen. Stephan Seeger Die Narrengarde Blau-Gold bereitet das letzte Wurfmaterial auf ihrem Wagen vor. Stephan Seeger Die Crash Eagles Kaarst bei der Aufstellung des Zuges in Büttgen. Stephan Seeger Vor allem die Kinder fiebern dem Zug entgegen. Sie warten auf den Kamelle-Regen. Stephan Seeger Prost aus Büttgen! Stephan Seeger Vor dem Altenheim Sankt Aldegundis stehen auch schon einige Jecken. Stephan Seeger Helau und Alaaf aus Büttgen! Hier rollt ab 14.11 Uhr der Rosenmontagszug. Die Straßen füllen sich aber bereits jetzt. Clara Vesely Zum Schluss des Rosenmontagszugs: der Holzheimer Karnevalsverein! Ons Nüss Helau! Christian Kandzorra In Grevenbroich-Allrath feiern die Jecken schon vor Beginn des Rosenmontagszugs. Die rund 120 Teilnehmer schätzen den Zug als Familien-Event. Die meisten Teilnehmer sind toll verkleidet, so wie diese Truppe. Clara Vesely Pilze weit und breit in Holzheim! Clara Vesely Auf die gesammelte Kamelle in Holzheim ist man stolz. Clara Vesely Hat jemand in Holzheim sein Kartenset verloren? Clara Vesely Und auf ein „Helau!“ gibt es in Holzheim auch Kamelle. Clara Vesely Karneval ohne Musik? Nicht in Holzheim! Clara Vesely Von oben gibt es kein Wasser. Unterwasserbesucher in Holzheim hingegen schon! Melanie van Schyndel Kamelle-Regen in Anstel: Die Ausbeute kann sich sehen lassen.

Clara Vesely Bikini Bottom in Holzheim Clara Vesely Clara Vesely De Zuch kütt in Holzheim! Clara Vesely Die Temperaturen sind kühl, die Wiese blüht dennoch! Melanie van Schyndel Meer-Gefühl in Anstel: Die Quallen kommen!

Melanie van Schyndel Traktor-Panne bei der Butzheimer Hunnenhorde. Jetzt geht es zu Fuß weiter. Melanie van Schyndel Bürgermeister an Bord: Martin Mertens auf dem Wagen der KG Rut-Wieß Rommerskirchen Clara Vesely Kaltgetränke gibt es auch hier für die Jecken auf der Hauptstraße in Holzheim. Melanie van Schyndel Dr Zoch kütt in Anstel Clara Vesely Zwischen einem „Helau!" mischt sich eben auch ein „Banana!" aus der Minion-Familie in Holzheim. Clara Vesely In Holzheim wartet man schon sehnsüchtig auf den Zug. Die Taschen sind geöffnet! Melanie van Schyndel Das Dreigestirn der KG Ansteler Burgritter ist bereit: Prinz Thorsten, Jungfrau Marie und Bauer Nils warten auf 11.11 Uhr.

