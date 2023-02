LIVE Liveblog So feiern die Jecken Karneval 2023 im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss · Der ganze Rhein-Kreis in Narrenhand: Nach einem furiosen Auftakt an Altweiber ziehen Karnevalszüge am Samstag unter anderem in Dormagen, Delrath und Orken. Wir berichten live in unserem Blog.

18.02.2023, 14:28 Uhr

Trotz Regen guter Dinge sind die Jecken vom Lüschbooch beim Eintopfsamstagzug in Dormagen. Die tollen Tage im Rhein-Kreis: In unserem Blog sind Sie live dabei. Foto: Klaus D. Schumilas

(NGZ)