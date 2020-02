Karneval im Rhein-Kreis : So feiern die Jecken trotz Sturm und Regen

Liveblog Rhein-Kreis Wegen des stürmischen Wetters wurde in Neuss der Kappessonntagszug abgesagt. Auch die Züge in Rommerskirchen, Korschenbroich, Neuss-Grefrath und im gesamten Stadtgebiet Dormagen fallen aus. Hemmerden und Garzweiler werden ziehen. Alle aktuellen Entwicklungen hier.

Der ganze Rhein-Kreis in Narrenhand: Mit dem traditionellen Rathaussturm am Altweibertag sind die Karnevalisten in den Straßenkarneval gestartet. Wir berichten live in unserem Blog.