Karneval im Rhein-Kreis : So feiern die Jecken trotz Wind und Regen

Liveblog Rhein-Kreis Zwar ist das Wetter auch am Rosenmontag nicht gerade freundlich, doch im Gegensatz zu Sonntag finden die Züge statt – zurzeit unter anderem in Holzheim, später folgen Büttgen, Allrath, Gustorf und Zons. Alle aktuellen Entwicklungen hier.

Der ganze Rhein-Kreis in Narrenhand: Mit dem traditionellen Rathaussturm am Altweibertag sind die Karnevalisten in den Straßenkarneval gestartet. Wir berichten live in unserem Blog.