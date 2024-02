Mottowagen vom Düsseldorfer Rosenmontagszug Jacques Tilly unterstützt die Retter im Rhein-Kreis Neuss

Als am Dienstag der Abriss in der Wagenbauhalle in Düsseldorf anstand, war Stefan Meuter persönlich vor Ort. „Die meisten Wagen kamen ,nackig‘ wieder heraus – unserer nicht“, erzählt er stolz. Aber was dann? „Erstmal stand ich vor der Herausforderung, den Wagen über den Rhein zu transportieren. Glücklicherweise war der Bauer, dem der Hänger gehörte, so nett, ihn mit seinem Trecker bis nach Jüchen zu bringen.“ So ging es also mit 25 km/h übers Land. Endstation in Jüchen war bei Heinz-Dieter Abels, Leiter der dortigen Feuerwehr. „Der hat noch Platz“, sagt Stefan Meuter dankbar. Für einen neuen Einsatz müsse nun lediglich die Dekoration in Form von Tüchern „untenrum“ erneuert werden. „Darauf könnte man dann die Logos von unseren Organisationen befestigen“, überlegt er schon.