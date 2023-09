Strabeach in Dormagen geschlossen Badesaison am Kaarster See verlängert

Das schöne Wetter macht es möglich: Der Kaarster See hat bis einschließlich Sonntag, 17. September, geöffnet. Die Kreiswerke Grevenbroich als Betreiber der Badeseen im Rhein-Kreis Neuss verlängern die Badesaison allerdings nur in Kaarst; das Strandbad Strabeach in Dormagen ist personalbedingt geschlossen.