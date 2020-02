Caritas-Fachambulanz im Rhein-Kreis Neuss : Vom lebenslangen Kampf gegen den Alkohol

Andrea Groß-Reuter (l.) und Gina Thorwesten von der Caritas-Fachambulanz im Gespräch mit dem 24-Jährigen. NGZ-Foto: Woi. Foto: Andreas Woitschützke

Rhein-Kreis Zwei Unfälle mit hoher Promillezahl – dann die Erkenntnis: Es muss sich etwas ändern. Ein 24-Jähriger erzählt, wie er sich Hilfe bei der Caritas holte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anneli Goebels

Den ersten Kontakt zur Fachambulanz der Caritas Sozialdienste hatte der 24-Jährige, der anonym bleiben möchte, bereits vor fünf Jahren. Damals allerdings nur, weil seine Mutter es so wollte. „Sie hatte wohl erkannt, dass ich ein Alkoholproblem habe“, sagt der Dormagener. Er fand das nicht. Und den Vorschlag, eine ambulante Therapie zu machen, lehnte er ab. Auch als er 2016 den ersten Unfall baute, sah er noch nicht ein, etwas an seinem Alkoholkonsum ändern zu müssen. 2,9 Promille hatte er damals intus, war auf ein anderes Auto aufgefahren. Zum Glück blieb es bei einem Blechschaden. Der Führerschein war neun Monate weg und er musste sich einer „MPU“ (Medizinisch-Psychologischen Untersuchung) unterziehen. „Außerdem musste ich regelmäßig Urinproben abgeben“, erzählt er – natürlich unangekündigt. An der Vorbereitung für die MPU nahm er zwar teil – ohne hätte es den Führerschein nicht zurückgegeben – doch die Notwendigkeit, begleitend dazu eine Therapie zu machen, sah er nicht.

„Ein Jahr hatte ich keinen Alkohol getrunken, den Führerschein zurückbekommen und dachte, ich könnte jetzt ja mal wieder das ein oder andere Bierchen oder einen Schnaps probieren“, berichtet er. Bei dem ein oder anderen blieb es aber nicht. Schnell verfiel der junge Mann in alte Gewohnheiten, auch in die, sich stark alkoholisiert hinters Steuer zu setzen. Und so baute er den nächsten Unfall, fuhr auf einen geparkten Lkw auf, in dem niemand saß. Auch der Dormagener verletzte sich nicht. 3,1 Promille wurden bei ihm gemessen (der 27-Jährige, der Anfang Januar in Südtirol in eine Gruppe von Jugendlichen gerast war und dabei sechs tötete, hatte 1,9 Promille). „Im Bericht der Polizei stand, dass eine normale Kommunikation mit mir möglich war, dass ich keine Ausfallerscheinungen hatte“, erzählt er. Eine Woche nach dem Unfall habe er dann aus Frust wegen des erneuten Führerscheinverlustes „durchgesoffen“, um dann zu erkennen: Ich brauche Hilfe. „Mir war plötzlich klar, wenn ich nicht vom Alkohol wegkomme, saufe oder fahre ich mich tot, schlimmstenfalls ziehe ich auch noch andere mit, wenn ich mich wieder volltrunken hinters Steuer setze.“

Info Offene Sprechstunde und offene Gruppe Was? Beratung bei riskantem Suchtmittelkonsum für Jugendliche, junge Erwachsene und Angehörige. Wer? Fachambulanz der Caritas Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss, 02131 889-170. Wann? Offene Sprechstunde jeden Dienstag von 17 bis 18 Uhr, offene Gruppe jeden Donnerstag von 17.30 bis 19 Uhr, Rheydter Straße 176 in Neuss.