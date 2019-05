Europawahl im Rhein-Kreis Neuss : Junge Unternehmer diskutieren über Europa

Rhein-Kreis Nationalismus und Populismus sind auf dem Vormarsch, bei der Frage nach der weiteren Integration ist die EU tief gespalten, und Großbritannien ist dabei, sich aus dem Staatenbund zu verabschieden – die Europäische Union steht vor großen Herausforderungen.

„Europa ist nicht das Problem, Europa ist die Lösung“, sagte Gerald F. Richter, stellvertretender Sprecher der Gemeinschaft Junger Unternehmer Krefeld zur Einstimmung in den Räumen der IHK Mittlerer Niederrhein. „Sicherlich empfindet so mancher Unternehmer die EU-Bürokratie als Belastung“, ergänzte IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Aber die Europäische Union hat für Frieden, Freiheit und Sicherheit gesorgt, außerdem profitieren unsere Unternehmen am Niederrhein enorm vom Binnenmarkt und von offenen Grenzen.“