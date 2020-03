Aus- und Weiterbildung im Rhein-Kreis : Neuer Medienreferent macht Lehrer fit

Johannes Feser im Tonstudio des Medienzentrums in Holzheim. Er kümmert sich auch darum, neue Medien für den Unterricht zu empfehlen. Foto: Ja/Tinter, Anja (ati)

Rhein-Kreis Johannes Feser ist der „Neue“ im Kreismedienzentrum in Holzheim. Zu seinen Aufgaben gehört es, kreisweit Lehrer zu schulen, damit sie in ihrem Unterricht moderne Medien problemlos einsetzen können.

Die Zeit, in der Lehrer sich Filmrollen oder Tonbandkassetten in einem Medienzentrum abholten, um die darauf gespeicherten Inhalte für Unterrichtszwecke zu nutzen, sind längst vorbei. Selbst CDs und DVDs sind nicht mehr neuester Stand der Technik, wenn es darum geht, den Unterricht mit Stoffen zu bereichern, der nicht in Lehrbüchern steht, der aber von der Landesanstalt für Medien zu Verfügung gestellt wird. „Streamen“ ist das Zauberwort. Die Inhalte werden direkt übers Internet auf die Bildschirme der Computer und auf Tablets in den Schulklassen geliefert.

Johannes Feser kennt sich da aus, denn er ist der neue Referent für Medienbildung im Medienzentrum des Rhein-Kreises in Holzheim. Das antiquierte Material verstaubt noch in Lagerräumen. Es soll verschwinden und Platz machen für Unterrichtsräume, in denen die Lehrer fit gemacht werden für den modernen Umgang mit Medien. Digitalisierung ist auch dort der Trend der Zeit. Dort werden in einem „Marker Space“ bald Möglichkeiten digital unterstützten Unterrichts vorgestellt und Fortbildungen angeboten, unter anderem zum Streamen.

Info Zur Person: Johannes Feser Ausbildung Feser studierte an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg Kultur- und Medienbildung, danach Masterstudium Medienkultusanalyse an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Er machte ein Volontariat beim Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart. Arbeit Feser war als freier Medienpädagoge tätig und leitete das Kölner Projektbüro des Vereins „Ensible“, einem Träger der freien Jugendhilfe.

„Wir beliefern sämtliche Schulen und Kindertagesstätten im Rhein-Kreis Neuss mit Unterrichtsmaterial, aber auch mit notwendigen Abspielgeräten“, sagt der 1988 geborene Feser. Es gebe durchaus Bedarf, Lehrer zu schulen, damit sie den Umgang mit Tablets und Rechnern optimal beherrschen, meint er. „Allerdings gehen wir schon davon aus, dass ein Lehrer in der Lage ist, ohne fremde Hilfe ein Gerät einzuschalten“, sagt Feser und schmunzelt.

Seit wenigen Monaten arbeitet er nun im Medienzentrum im ehemaligen Holzheimer Rathaus. Mit dem Ausleihen von Materialien ist Fesers Aufgabengebiet nur sehr eingegrenzt beschrieben. „Neben der Lehrerausbildung ist es meine Aufgabe, immer wieder neue Medien als mögliches Unterrichtsmaterial zu finden und zu empfehlen.“

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke umschreibt das Arbeitsfeld so: „Das Kreismedienzentrum wurde in den vergangenen Jahren konsequent organisatorisch, baulich und personell verändert und neu aufgestellt, den geänderten Anforderungen aus dem Bildungsbereich angepasst und von der klassischen Bildstelle zu einem Kompetenz- und Dienstleistungszentrum für alle am Bildungsprozess beteiligten Akteure umgebaut.“ Aus diesem Grunde wurde die neue Stelle eines Medienreferenten geschaffen. Ein weiterer Schwerpunkt von Fesers Tätigkeit ist neben der Erweiterung der medienkulturellen Angebote des Hauses auch die Unterstützung von Produktionen von Radiogruppen im Lokalfunkbereich.